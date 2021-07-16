Kenan Doğulu çoşkusu
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Kenan Doğulu çoşkusu

Kenan Doğulu çoşkusu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kenan Doğulu, önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşen BKM'nin yaz etkinliklerinin açılışını yaptı.

Kenan Doğulu, önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşen BKM'nin yaz etkinliklerinin açılışını yaptı. Yılın ilk İstanbul konserini veren Doğulu, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Biletleri tükenen etkinlikte sanatçının hayranları, tüm şarkılara eşlik etti. Doğulu, konserinin sonunda hiç kesilmeyen alkışlar üzerine iki kez bis yaparak "Pamuk" ve "Tükendim Ben" şarkılarını seslendirdi. Ünlü popçu sahnede Merve Kırşan stil danışmanlığında Emre Erdemoğlu tasarımı bir takım giydi.

Doğulu'yu dinlemeye gelenler arasında Nur Fettahoğlu, Hande Doğandemir, Seda Bakan, Aslı Bekiroğlu ile sevgilisi Çağrı Telkıvıran, Sedef İybar, Ezgi Özyürekoğlu, Hilmi Deler, Fatma Tezcan, Ayşegül Yılmaz, Batuhan Soyaslan ve Safa Sarı da vardı.

Kaynak: Hürriyet

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