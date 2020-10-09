Kemer, film platosuna dönüşüyor
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Kemer, film platosuna dönüşüyor

09.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:09
Kemer, film platosuna dönüşüyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, film çekimleriyle ilçenin tanınırlığının arttığını bildirdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, film çekimleriyle ilçenin tanınırlığının arttığını bildirdi.

Çekimleri Kemer'de gerçekleştirilen Bülent İşbilen'in yönetmenliğini yaptığı ve kadrosunda Ersin Korkut, Sermiyan Midyat, Selcan Yavuz gibi oyuncuların yer aldığı "Eyvah Tatil" filminin uygulayıcı yapımcısı Cesur Taş, Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Topaloğlu, Kemer'in yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırladığını belirtti. İlçenin doğasıyla da film platosuna dönüştüğünü ifade eden Topaloğlu, "Kemerimizi en iyi şekilde tanıtmaya devam ediyoruz. Belediye olarak 'Eyvah Tatil' filminin kadrosuna her türlü desteği veriyoruz. Kemer'in tanıtımı için de faydalı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Cesur Taş da film hakkında bilgi verdi, desteklerinden dolayı Topaloğlu'na teşekkür etti. İlçenin çok güzel ve özel bir bölge olduğunu aktaran Taş, filmin romantik komedi türünde olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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