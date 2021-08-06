Kemer'den afetzedeler için 'Gün, birlik günü' kampanyası
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Kemer'den afetzedeler için 'Gün, birlik günü' kampanyası

Kemer'den afetzedeler için 'Gün, birlik günü' kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kemer Belediyesi "Gün, birlik günü" adı altında Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş'ta Orman yangını ile zarar gören afetzedeler için bir yardım kampanyası başlattı.

Kemer Belediyesi "Gün, birlik günü" adı altında Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş'ta Orman yangını ile zarar gören afetzedeler için bir yardım kampanyası başlattı. Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi tarafından belirlenen güncel yardım listesindeki malzemeler Kemer Belediyesi tarafından toplanacak ve ilgili noktalara teslim edilecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Manavgat Akseki ve Gündoğmuş hattındaki bölgeyi etkisi altına alarak birçok köyün yanmasına sebep olan orman yangını sonrası yardımlar konusunda ilgili yerlerden güncel bilgiler aldıklarını söyledi. Geçen hafta öncelikli olan ihtiyaçlar konusunda Kemer olarak bir araya gelinerek yardım toplandığını ve yangın bölgesine gönderdiklerini hatırlatan Başkan Topaloğlu, "Yeni güncel listeye göre afet yerlerine temel gıda, kuru bakliyat, ev tekstili ürünleri, havlu, çarşaf, yorgan, yastık, battaniye, halı, kilim, temizlik malzemeleri, beyaz eşya, erkek ve kız çocuklar için iç giyim, küçük ev eşyaları, mutfak eşyası, çadır, el feneri, hayvan yemi ve saman gibi malzemeleri toplamaya başladık. Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar. Gerekli bilgileri sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk" dedi.

Başkan Topaloğlu, yardımların 14 Ağustos'a kadar Kemer Belediyesine bırakılabileceğini belirtti.

Vatandaşların yanı sıra Kemer'deki turizmcilerin de yardım konusunda ilgisinin büyük olduğuna dikkat çeken Topaloğlu, "Kemer olarak tek yürek olduk. Topladığımız yardımları afetzedelerimize ulaştırmak için hazırlıyoruz. Allah böyle afetler bir daha yaşatmasın" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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