Kemer'de sanayi sitesi dezenfekte edildi Kemer Belediyesi tarafından Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kemer Sanayi Sitesi dezenfekte edildi.

Kemer Belediyesi tarafından Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kemer Sanayi Sitesi dezenfekte edildi.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü dezenfekte timleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmaları kapsamında sanayi sitesi dışında, Beldibi -3, Göynük ve merkezde kurulan pazar yerinde de ilaçlama çalışması yaptı. Dışarıya çıkan vatandaşları da evlerinde kalmaları hususunda uyaran ekiplerin, dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceği bildirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ekiplerin dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirterek, "Çalışmalar kapsamında Kemer genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayi sitesinde, Beldibi ve Göynük mahallelerinde, parklarda, kaldırımlarda çalışmalarımız devam edecek. Belediye olarak biz üzerimize düşen görevi yerine getirirken, vatandaşlarımız da evde kalarak kurallara uymaları gerekiyor. Lütfen herkes evde kalsın" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA