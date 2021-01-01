Kemalpaşa'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Kemalpaşa'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

01.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 01.01.2021 09:26
Kemalpaşa'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kemalpaşa - İzmir kara yolu Meltem virajı mevkiinde Muhammet Çağrı Uzun yönetimindeki 35 ZP 686 plakalı ticari taksi, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Murat Kişi'nin kullandığı 35 HYT 84 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan Uzun, Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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