Kemalettin Aydın kimdir? Kemalettin Aydın kaç yaşında, nereli? Kemalettin Aydın hayatı ve biyografisi!
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Kemalettin Aydın kimdir? Kemalettin Aydın kaç yaşında, nereli? Kemalettin Aydın hayatı ve biyografisi!

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Kemalettin Aydın kimdir? Kemalettin Aydın kaç yaşında, nereli? Kemalettin Aydın hayatı ve biyografisi!

Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Kemalettin Aydın izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Kemalettin Aydın kaç yaşında, nereli? Kemalettin Aydın hayatı ve biyografisi! Kemalettin Aydın kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Kemalettin Aydın hakkında araştırmalar yapılıyor. Kemalettin Aydın kimdir? Kemalettin Aydın kaç yaşında, nereli? Kemalettin Aydın hayatı ve biyografisi!

KEMALETTİN AYDIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Mayıs 1962

Kaç yaşında: 58yaşında

Nereli: Torul

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi mezunudur. İhtisasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında KTÜ Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği, Tıp Eğitimi AD Kurul Üyeliği, İdarecilik ve İhale Komisyon Üyeliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Değerlendirme ve Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliği Ortak Projelerinde Danışman Üyelik ve Araştırmacılık, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği, Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği Başkanlığı, Trabzon, Gümüşhaneliler Derneği ve Gümüşhanespor Başkan Yardımcılığı, Zigana Köyü Turizm Derneği Kurucu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, Yazarlık, TBMM XXIII., XXIV. ve XXV. Dönem Gümüşhane Milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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