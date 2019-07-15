Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 alımına destek verip ABD'ye tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara ile Washington arasında yaşanan S-400 kriziyle ilgili olarak "Amerika'nın yaptırımları ne olacak bilmiyorum ama Türkiye'nin savunma sistemini güçlendiriyor diye yaptırıma maruz kalması kabul edilemez. Biz doğru bulmayız" dedi.