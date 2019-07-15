Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 alımına destek verip ABD'ye tepki gösterdi

Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 alımına destek verip ABD'ye tepki gösterdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ateş çemberinde olduğunu vurgulayarak "S-400'ler gereklidir. Türkiye'nin yaptırıma maruz kalması kabul edilemez" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 alımına destek verip ABD'ye tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara ile Washington arasında yaşanan S-400 kriziyle ilgili olarak "Amerika'nın yaptırımları ne olacak bilmiyorum ama Türkiye'nin savunma sistemini güçlendiriyor diye yaptırıma maruz kalması kabul edilemez. Biz doğru bulmayız" dedi.

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