Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Bütün belediye başkanlarımızı dinliyorlar

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye'sinde terör ilişkili çalışanlar bulunduğu iddiaları üzerine başlatılan özel teftiş hakkında açıklamalarda bulundu. Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, teftişi gündemi değiştirme çabası olarak gördüğünü söyledi.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN TELEFONLARINI DİNLİYORLAR"

"Yerel yönetimlerde Chp'nin başarısını Erdoğan bir türlü sindiremedi." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Belediye başkanının Milli İstihbarat Teşkilatı mı var? Ama onların yanında terör örgütleriyle kucaklaşan bir sürü adam var. Hazmedemedikleri için saldırıyorlar. İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirmiş. Geç kaldın kardeşim. Daha önce gönderseydin bari. Sadece o değil ki... Bizim bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar. Başkanlar için özel masalar kurdular, bütün alınan elemanlara bakıyorlar. Baksınlar. Eğer terör örgütüyle iltisaklı varsa ilgili kamu kuruluşu devlet geleneğinde uyarılır. İktidarda kalmak için söylemeyecekleri yalan, atmayacakları iftira yok."

"ÖNERGEMİZE EVET DEMEK ZORUNDALAR"

Ekonomik gelişmelere de değinen CHP lideri, "Dolardaki sert çıkış ve düşüşün topluma bir maliyeti oldu. İç güçlerin soygunu Erdoğan eliyle gerçekleştirildi. Grup başkanvekillerimiz bir araştırma önergesi verdi. İktidar, "Biz soygun yapmadık, CHP doğru söylemiyor" diyorsa bu önergeye "evet" demek zorunda. Erdoğan 22 Kasım'da kurdaki artışa, "Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz" dedi. 3 Aralık'ta Çin modelini esas aldıklarını söyledi. Sonra "Ekonomik Kurtuluş Savaşı veriyoruz" dedi. Ama 13 Aralık'ta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dışarıdan bir saldırı yok" dedi. Orada şöyle dikkat çeken bir ifade var: "Millet dış güçlere odaklanmışken iç güçler tarafından soyulduk." Aynen öyle. Bu millet açıkça soyuldu."

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