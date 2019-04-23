Kemal Kılıçdaroğlu'na Yumruk Atan Saldırgan, Adli Kontrol Şartı ile Serbest Bırakıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde düzenlenen şehidin cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman S., sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SAVCI TARAFINDAN SORGULANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan Osman S., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Osman S., jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi'ne getirildi. Savcı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Osman S., adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğramıştı. Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman S. hakkında da ek gözaltı süresi verilmişti.