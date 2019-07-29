Kemal Kılıçdaroğlu: Erken seçim çağrısı yapmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendiren CHP Lideri, erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

"İKTİDARA ZAMAN TANINMALI"

"CHP olarak biz erken seçim çağrısı yapmayacağız. Çünkü Türkiye'nin çok ağır bir ekonomik bunalımdan geçtiğini hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz. İktidar 'bu sorunu çözeceğim' diyor. Onlara zaman tanımak lazım. Gerçi 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama bu halden bakalım çıkaracaklar mı çıkaramayacaklar mı? Vatandaş bunu görmeli."

"YANGINI SÖNDÜREBİLİYORLARSA SÖNDÜRSÜNLER"

"Vatandaş dönüp onlara şunu diyor: Sorunumuzu çözün. Sorunu çözemedikleri sürece, sorunu çözme konusunda iddialı olan bir başka partiye yüzünü dönüyor. Yerel yönetimlerde bize döndü. Şimdi bekliyoruz. Yangını söndürüyorlarsa buyursun söndürsünler. Hiçbir engel çıkarmıyoruz. Bu konuda parlamentoya yasa getiriyorsanız onu da destekleyeceğiz dedik. Ama getirdikleri yasa fakirin fukaranın sorununu çözen bir yasa değildi. Bir avuç batan şirkete yeniden kaynak vermeliydi. Sonrası gelecek, nasıl olsa bu ülkede bir seçim olacak biz bütün gerçekleri anlatacağız."

"BİR KİŞİNİN İDARESİ VAR, PARTİNİN İRADESİ YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu, çok tartışılan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle ilgili de açıklamalarda bulundu ve "Erdoğan'ın egolarını tatmin etmek için bir sistem getirildi. Adına tek adam rejimi diyoruz. 23 Nisan'da 6 madde halinde CHP'nin bu konudaki görüşlerini açıkladım. 6 maddeyi yapmayı düşünüyorlarsa gelsinler. Ama AK Parti bunları yapabilir mi; hayır. Çünkü AK Parti lider eksenli bir parti. Bir kişinin iradesi var, devasa AK Parti'nin iradesi yok" ifadelerini kullandı.

"BENİM DIŞIMDA ERDOĞAN'A GERÇEKLERİ ANLATAN YOK"

Eski bir AK Partili bakan ile bir araya geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Görüşürken, 'bunları Erdoğan'a hiç anlatmadınız mı?' diye sordum, şunu söyledi: 'Benim dışımda Erdoğan'a gerçekleri anlatan yoktu. Bu nedenle en kötü adamdım.' Aşağıda rahatsızlıklar var, ancak bu Erdoğan'a söylenemiyor" dedi.

KÜRT SORUNU

Gazetecilerin CHP'nin "Kürt sorunu" başlıklı bir rapor hazırlama çalışmalarının sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Yaklaşık üç-dört yıl önce 22 soru 22 cevap diye Kürt sorunu ile ilgili hazırladığımız bir raporumuz vardı. Gelişen olayları da dikkate alarak güncellemek istiyoruz. Onunla ilgili çalışma var" dedi.