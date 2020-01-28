Kemal Doğulu'nun sahne alacağı açılışın geliri Elazığ'a gidecek
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Kemal Doğulu'nun sahne alacağı açılışın geliri Elazığ'a gidecek

Kuruçeşme sahilde yer alacak mekan, haftanın yedi günü DJ performansları ve eventlerle misafirlerini eğlendirmeye devam edecek. Oligark'tan sonra İstanbul Boğazı'nda yer alacak olan Pasha Clup, Bodrum'da olduğu gibi İstanbul'da da yerli ve yabancı bir çok isime sahnesinde yer vererek eğlenceye yeni bir ivme kazandıracak

28.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:41
Kemal Doğulu'nun sahne alacağı açılışın geliri Elazığ'a gidecek

Merakla beklenen mekan 31 Ocak Cuma günü eğlence severlerine kapısını açıyor.& ; Bu özel gecede başarılı isim DJ kabininde yerini alarak misafirleri coşturacak. Bu özel gece sanat, iş ve cemiyet hayatından bir çok ünlü ismin katılımıyla saat 20: 00 itibariyle başlayacak ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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