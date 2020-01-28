Kemal Doğulu'nun sahne alacağı açılışın geliri Elazığ'a gidecek

28.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:41

Merakla beklenen mekan Pasha Clup 31 Ocak Cuma günü eğlence severlerine kapısını açıyor.& ; Bu özel gecede başarılı isim Kemal Doğulu DJ kabininde yerini alarak misafirleri coşturacak. Bu özel gece sanat, iş ve cemiyet hayatından bir çok ünlü ismin katılımıyla saat 20: 00 itibariyle başlayacak ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.& ;



