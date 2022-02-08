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Kemal Başar Şarkılarıyla Coşturdu

Snob Magazin - Magazin
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Kemal Başar Şarkılarıyla Coşturdu

Ünlü oyuncu ve yönetmen Kemal Başar, pandemi nedeniyle ara verdiği konserlerine başladı. Geçtiğimiz cumartesi seyirci ile buluşan usta oyuncu seyircinin coşkulu alkışlarıyla konserini tamamladı. İşte detaylar…

Kemal Başar, kendi şarkılarından oluşan 'Kemal'in Şarkıları' albümüyle başladığı, 'No Filter' adını verdiği alternatif rock tarzındaki konserlerine yeniden başladı. Geçtiğimiz hafta sahne alan usta oyuncu, albümünde yer alan şarkılarının yanı sıra, Frank Sinatra, Elvis Presley, Willie Nelson ve Beatles'tan 80 ve 90'ların çeşitli Türk pop parçalarına kadar geniş bir repertuarla izleyici karşısına çıktı.

Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Kemal Başar'ı izlemeye gelenler, coşkulu alkışlarla şarkılara eşlik ettiler.

Kemal Başar Şarkılarıyla Coşturdu

Snob Magazin - Magazin

Kemal Başar, Magazin, Haber

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