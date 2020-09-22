Kemal Alemdaroğlu kimdir? Kemal Alemdaroğlu nereli, kaç yaşında? Kemal Alemdaroğlu nerede? Kemal Alemdaroğlu Trabzon'da doğdu ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. 1997'de İstanbul Üniversitesi Rektörü olan Alemdaroğlu, Hürriyet Gazetesi Sedat Simavi Vakfı Sağlık Bilimleri Jüri Üyeliği yaptı. Kemal Alemdaroğlu hayatı, biyografisi...

Kemal Alemdaroğlu, öğrencilik yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti Yönetim Kurulu, İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. 1962 yılında mezun oldu ve III. Cerrahi Kliniği'nde asistan olarak çalışmaya başladı.

KEMAL ALEMDAROĞLU KİMDİR?

Kemal Yalçın Alemdaroğlu, 13 Şubat 1939 Trabzon'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1967 yılında Genel Cerrahi Uzmanı, Kasım 1972 yılında doçent, 1978 yılında profesör oldu. 1982'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı, 1982-1983 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yerine getiren Alemdaroğlu, 31 Aralık 1997'de İstanbul Üniversitesi Rektörü oldu ve 2005 yılında görevi son buldu.

Alemdaroğlu, 1988 -1995 yılları arasında Hürriyet Gazetesi Sedat Simavi Vakfı Sağlık Bilimleri Jüri Üyeliği yaptı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı olarak atandı ve Mart 1994'de İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından Sağlık Bilimleri temsilcisi olarak İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Ayrıca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Yayımlanan birçok makalesi ve 5 adet kitabı bulununyor. 1966 yılından bugüne kadar yurtdışında (ABD - Almanya-İngiltere) çalışmalarda bulundu ve yurt içinde de çeşitli kongre ve seminerler düzenledi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Editörüdür. "Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği" başkanı ve Uluslararası Cerrahi Derneği Türkiye Temsilcisi, Yabancı Cerrahi Dernekleri Üyelikleri görevlerini sürdürüyor.

Prof. Dr Kemal Alemdaroğlu, evli ve iki çocuk sahibi olup, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Kaynak: Haberler.com