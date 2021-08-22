Kelly McGillis'in son hali görenleri şok etti
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Kelly McGillis'in son hali görenleri şok etti

Kelly McGillis'in son hali görenleri şok etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Kelly McGillis'in son hali görenleri şaşırttı. 64 yaşındaki ünlü sanatçıyı görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...

1986 yılında çekilen 'Top Gun' filminin oyuncuları yine gündem oldu. 1957 doğumlu Kelly McGillis'in değişimi dikkat çekerken, 1962 yılında dünyaya gelen Tom Cruise da fazla değişiklik olmaması dikkat çekti.

Bu fotoğraflar sosyal medyanın da gündemine oturdu. Birçok kişi esprili yorumlarda bulundu. İlk 'Top Gun' filmi çekildiğinde Cruise 24, McGillis ise 29 yaşındaydı...

Yönetmen koltuğunda Tony Scott'ın oturduğu filmde Cruise'a McGillis'in yanı sıra Tim Robbins, Val Kilmer da eşlik ediyordu.

Kelly McGillis'in son hali görenleri şok etti
Kelly McGillis'in son hali görenleri şok etti
Kelly McGillis'in son hali görenleri şok etti

Kaynak: Snob Magazin

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