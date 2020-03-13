Keleş: "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız"
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Arslan Keleş, Zonguldak, Güncel

Keleş: "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, koronavirüs salgınını fırsat bilip ürün fiyatlarında haksız artış yapanları cezasız bırakmayacaklarını açıkladı.

13.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:01
Keleş:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, koronavirüs salgınını fırsat bilip ürün fiyatlarında haksız artış yapanları cezasız bırakmayacaklarını açıkladı.


Kdz. Ereğli ilçesi Başkanı Arslan keleş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını ülkemizde de görülmüş, bunun üzerine salgınına karşı hükümetimiz bir an önce gerekli tedbirleri hayata geçirmiş, milletimizin her kesimine gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde can kayıplarına yol açan hastalığın ülkemizde yol açtığı travmanın bir sonucu olarak bazı mal ve hizmet gruplarında piyasa koşulları ile açıklanamayacak artışlar yaşandığı gözlemlenmiştir. Gerek kurumumuza ulaşan şikayetler, gerek basına yansıyan haberler ile sosyal medya paylaşımları, gerekse de kurumsal olarak yaptığımız tespitler, Karadeniz Ereğli'de de piyasada benzeri sıkıntılar yaşandığı sonucuna varmamıza yol açmıştır. Ülkemiz ve bölgemizin salgının kendisiyle mücadele etmeye odaklanması gerektiği, hükümetimizin tüm birimleriyle kademeli tedbirler geliştirdiği bu ortamda, piyasa koşullarıyla açıklanamayacak fiyat artışlarının denetim altına alınmasının kamu menfaati bakımından önemli ve gerekli olduğu açıktır. Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu çerçevede, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız."dedi - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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