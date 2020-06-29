Kelebeklerin Renkli Dünyası
Her Pazar 13.30'da yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Polonezköy. Polonezköy'deki Kelebek Çiftliğini ziyaret eden Savaş, bu büyülü dünyayı sizler için görüntüledi.
29.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:54
Her Pazar 13.30'da yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Polonezköy. Polonezköy'deki Kelebek Çiftliğini ziyaret eden Savaş, bu büyülü dünyayı sizler için görüntüledi. İşte yumurtadan kelebeğe muhteşem dönüşüm yolculuğu…
Kaynak: DailyMotion.com