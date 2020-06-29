Kelebeklerin Renkli Dünyası Her Pazar 13.30'da yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Polonezköy. Polonezköy'deki Kelebek Çiftliğini ziyaret eden Savaş, bu büyülü dünyayı sizler için görüntüledi.

Her Pazar 13.30'da yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Polonezköy. Polonezköy'deki Kelebek Çiftliğini ziyaret eden Savaş, bu büyülü dünyayı sizler için görüntüledi. İşte yumurtadan kelebeğe muhteşem dönüşüm yolculuğu… Kaynak: DailyMotion.com