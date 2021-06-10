Keko ne demek? Keko kime denir? Keko sözleri

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça kullanılan kelimelerden birisi olan keko ne demek merak ediliyor. Peki, Keko kime denir? İşte birbirinden etkileyici keko sözleri

Günümüzde keko kelimesine birçok yerde rastlamaktayız. Bu sözcüğün anlamı bilinmeyenler doğal olarak internet üzerinden keko ne demek diye araştırma yapıyor. İşte detaylar...

KEKO NE DEMEK?

Keko, Kürtçe bir kelime olup ağabey anlamına gelir. Bugün keko kelimesi çok yanlış anlamlarda telaffuz edilse de etimolojik olarak ağabey demektir.