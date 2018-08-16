Keita, Yeniden Mali Cumhurbaşkanı Seçildi

Mali 'de Pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu İbrahim Boubacar Keita kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Mali 'de Pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu oyların yüzde 67'sini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Mali Bölge Yönetimi Bakanı Mohamed Ag Erlaf seçim sonuçlarını ulusal kanal ORTM'de duyurdu. İkinci tur seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Keita oyların yüzde 67,17'sini alırken, rakibi ve ana muhalefet lideri Soumaila Cisse yüzde 32,83'te kaldı. Cisse seçimlere sahtekarlık karıştırıldığını iddia ederek sonuçları reddedeceğini söyledi.

Keita, Anayasa Mahkemesinin sonuçları onaylamasıyla, ikinci 5 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemine başlayacak.

Mali'de 28 Temmuz'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması üzerine seçimler ikinci tura kalmıştı. - BAMAKO