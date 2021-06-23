Kefaret yeni bölüm ne zaman? Kefaret hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor?
Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat'ın başrollerinde olduğu Kefaret dizisi her hafta Pazar günleri ekrana gelmekteydi. Ancak son zamanlarda dizinin gününün değişmesi yönünde karar alındı. Kefaret yeni bölüm ne zaman? Kefaret hangi gün yayınlanıyor? Kefaret Pazar günü yok mu? sorularının yanıtları merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
Kefaret yeni bölüm ne zaman? Kefaret hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? soruları yeni sezona başlayacak olan Kefaret dizisi hakkında araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Kefaret yeni sezon ne zaman?
KEFARET HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Kefaret, yapımcılığı 25 Film tarafından yapılan ve Mesude Erarslan Tekin tarafından yönetilen başrollerinde Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat'ın bulunduğu Türk yapımı televizyon dizisidir.
Başladığı ilk günden itibaren Pazar akşamları ekrana gelmekte olan dizinin yayın günü değiştirildi.
KEFARET HANGİ KANALDA YAYINLANMAKTA?
Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan televizyon dizisi, Fox ekranlarında yayınlanmaktadır.
KEFARET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
İlk yayınlandığı günden itibaren pazar günleri ekrana gelen Kefaret dizisi, 1 Temmuz itibari ile Perşembe günleri yayınlanacak.