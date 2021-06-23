Kefaret yeni bölüm ne zaman? Kefaret hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor?

Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat'ın başrollerinde olduğu Kefaret dizisi her hafta Pazar günleri ekrana gelmekteydi. Ancak son zamanlarda dizinin gününün değişmesi yönünde karar alındı. Kefaret yeni bölüm ne zaman? Kefaret hangi gün yayınlanıyor? Kefaret Pazar günü yok mu? sorularının yanıtları merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.