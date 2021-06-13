Kefaret yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kefaret 30. bölüm full izle! Kefaret 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı

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Diziseverlerin merakla beklediği Kefaret bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kefaret dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kefaret canlı izle, Kefaret FOX canlı izle! Kefaret son bölümde neler oldu? Kefaret full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Kefaret canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Münevver'in baskılarından bunalan Zeynep bir pansiyona yerleşir. Sinan da Zeynep ile arasını düzeltmek için aynı pansiyonda oda tutar. Arzu, hamileliğin sonlarına doğru rahatsızlanınca yardımına yine Ahmet yetişir. Ayşe Hanım'a demans teşhisi konurken, Meltem de sorunlarından uzaklaşmak için kendini işine verir.

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep Selena'dan kurtulur. Ayşe Hanım Sude'yi Zeynep'ten ayırmak ister. Sinan evliliğini zorlayacak yeni bir operasyona başlar. Meltem hayatını düzene sokmaya çalışır. Arzu gözden uzak bir köy evinde sığınacak bir yer bulur. Münevver Kadir'den ayrılmaya karar verir…

KEFARET CANLI İZLE (20.00)

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