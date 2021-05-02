Kefaret yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kefaret 24. bölüm full izle! Kefaret 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep ile Sinan balayında aşk tazelerler. Arzu, Ahmet'in evinde kendine çizilen sınırların dışına çıkarak Elif'i görebilmek için büyük bir risk alır. Münevver, Kadir ile aynı yastığa baş koymakta zorlanır. Alp, Meltem'i ailesiyle tanıştırmaya karar verir. Sude'nin akrabası olduğunu iddia eden biri Sude'yi Zeynep'ten ayırmak için yeni adımlar atar.

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, Münevver'in evini geri almaya çalışırken gizemli bir motosikletli evin yeni sahibine hayatı zindan eder. Arzu para kazanmak için yeni yollar arayışındayken Meltem, Alp ile ilginç ve alışılmamış bir anlaşma yaparak yeni bir hayata adım atar. Sude'nin hayatta kalan tek akrabası olduğunu iddia eden birisinin ortaya çıkması herkesi allak bullak eder.

KEFARET CANLI İZLE (20.00)

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