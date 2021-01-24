Kefaret Meltem Serez kimdir, gerçek adı ne? Özge Özacar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

FOX TV'de baş rollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Ege Kökenli ve Yurdaer Okur gibi oyuncuların yer aldığı Kefaret dizisi konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekmektedir. Kefaret Meltem karakteri sosyal medyada gündem olmaktadır. Peki, Kefaret Meltem Serez kim, gerçek adı ne? Özge Özacar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KEFARET MELTEM SEREZ KİMDİR?

İstanbul Maltepe doğumlu. Beyaz eşyacı ve küçük bir tefeci olan bir babanın ve mahalle terzisi bir annenin kızı olarak doğdu. Meltem çok güzeldi. Her zaman güzelliği ile dikkat çekti. Meltem zehir gibi zekiydi, dersleri çok iyiydi hem çok sosyal hem de başarılı bir kızdı. Zeki ile evlendi, Zeki'nin kazandığı bol paradan memnundu ancak artık onu yanına yakıştırmıyordu. Yakın arkadaş olduğu Meltem'in eşi olan Ahmet'i beğeniyor ve onun hayallerindeki erkek olduğunu düşünüyordu.

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar 20 Kasım 1993 yılında İstanbul'da doğdu ve 25 yaşında. Marmara Üniversitesi'nde eğitim gören Özge Özacar, 2015 yılından beri birçok projede yer almıştır.

ÖZGE ÖZACAR YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2015 Tatlı Küçük Yalancılar - Müge

2016 Oyunbozan - Zeynep

2017 Lise Devriyesi - Meltem

2017-2018 Meryem - Naz Sargun

2019 Sevgili Geçmiş - Azra Yılmaz

2020 Kefaret - Meltem Serez FOX TV

Film:

2019 Hababam Sınıfı Yeniden - Didem