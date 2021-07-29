Kefaret final mi yapıyor? Kefaret neden final yapıyor?

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur ve Mert Fırat gibi oyuncuların yer aldığı, her perşembe FOX ekranlarında seyircisiyle buluşan Kefaret dizinin bugün final yapacağı öğrenildi. 35. Bölümde final kararı alan dizi en çok aratılan konular arsında yer aldı. Peki, Kefaret final mi yapıyor? Kefaret neden final yapıyor?

Ünlü yazar Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarlanan, FOX ekranlarında her perşembe 20.00'da yayınlanan "Kefaret" dizisi bu akşam ekranlara veda ediyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur ve Mert Fırat gibi oyuncuların yer aldığı, her perşembe FOX ekranlarında seyircisiyle buluşan Kefaret dizinin bugün final yapacağı öğrenildi. 35. Bölümde final kararı alan dizi en çok aratılan konular arsında yer aldı. Peki, Kefaret final mi yapıyor? Kefaret neden final yapıyor? İşte detaylar haberimizde…

KEFARET FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ünlü yazar Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarlanan, FOX ekranlarında her perşembe 20.00'da yayınlanan "Kefaret" dizisinin, reytinglerde diğer programlara yenik düşmesi nedeniyle final yapacağı öğrenildi.

Tüm bunların ardından Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur gibi başarılı oyuncuların başrollerinde yer aldığı Kefaret dizisinin 1. sezonunun ardından final yapacağı konuşulmaya başlandı. Kefaret dizisi bu akşam FOX TV'de 20.00'da 35. Bölümüyle yayınlanacak ve final yapacak.