Kefaret final mi? Kefaret yeni bölüm bugün var mı? Kefaret bitti mi?

Ekranların sevilen dizisi Kefaret bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kefaret dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kefaret yeni bölüm ne zaman, Kefaret final mi? Kefaret yeni bölüm bugün var mı? Kefaret bitti mi, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kefaret bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kefaret dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kefaret final mi? Kefaret yeni bölüm bugün var mı? Kefaret bitti mi, şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KEFARET FİNAL NELER OLACAK?

Sinan operasyonda ağır yaralanır, ölüm döşeğindeyken Zeynep yanına gider. Münü Kadir'le ilişkisini gözden geçirir. Arzu, Zeynep'e gelip ne kadar pişman olduğunu anlatırken doğum sancıları başlar. Meltem'in intikam planı ters tepince kendini hapishanede bulur…

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet'in kalp krizi geçirmesi sonrası Sinan, çocuklara ulaşır ve aileyi toparlar. Fulya dedektiflik sertifikası alır ve resmi olarak işe başlar. Münevver, Emre ile Fulya'nın barışmalarına yardımcı olur. Meltem, Zeynep ve Alp'ten intikam almak için planını devreye sokar. Ahmet uzak bir köyde Arzu ile gizlice evlenir…