Kefaret canlı izle! FOX Kefaret 35. final bölüm canlı izle! Kefaret son bölümde neler oldu?

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KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet'in kalp krizi geçirmesi sonrası Sinan, çocuklara ulaşır ve aileyi toparlar. Fulya dedektiflik sertifikası alır ve resmi olarak işe başlar. Münevver, Emre ile Fulya'nın barışmalarına yardımcı olur. Meltem, Zeynep ve Alp'ten intikam almak için planını devreye sokar. Ahmet uzak bir köyde Arzu ile gizlice evlenir…

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KEFARET KONUSU

Zeynep öğretmenin önce küçük kızı kaçırılarak ardından da en yakın arkadaşı olan komşusu ile kocasının ilişki yaşadığını öğrenmesi ile alt üst olur. Kızını bulmak için yıllarca denemediği yolu bırakmayan Zeynep'e sadece komiser Sinan yardımcı olur. Zeynep yıllar önce kaybolan kızını bulduğunu sandığı bir an beklenmedik olayların başlangıcı olacaktır.

KEFARET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kefaret dizisi 29 Temmuz'dan itibaren Perşembe akşamları saat 20:00'de Fox Tv'de olacak.

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