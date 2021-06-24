Kefaret 32. bölüm fragmanı izle! FOX TV Kefaret yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 31. bölüm izle

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KEFARET 31. BÖLÜM FULL İZLE!

Kefaret dizisi FOX TV ekranlarında 31. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 31. bölümün ardından şimdi de Kefaret 32. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kefaret 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kefaret 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 32. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KEFARET 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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KEFARET 31. BÖLÜM FULL İZLE!

Kefaret dizisi FOX TV ekranlarında 31. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 31. bölümün ardından şimdi de Kefaret 32. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kefaret 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kefaret 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 32. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KEFARET 31. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Zeynep Sinan'ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil'in trajik ölümü Sinan'ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre'den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu'yu ararken yaralanır. Ahmet'i tedavi etme sırası Arzu'dadır. Meltem, Zeynep ve Alp'in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem'in yanında işe başlar. Ayşe Hanım demans hastası olduğunu ögrenir.

KEFARET 31. BÖLÜM İZLE

Kefaret 31. bölüm izlemek için tıklayınız!

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.