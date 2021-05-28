Kefaret 28. bölüm fragmanı izle! FOX TV Kefaret yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 27. bölüm izle

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KEFARET 27. BÖLÜM FULL İZLE!

Kefaret dizisi FOX TV ekranlarında 27. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 27. bölümün ardından şimdi de Kefaret 28. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kefaret 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kefaret 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 28. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KEFARET 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KEFARET 28. BÖLÜM ÖZETİ

Sinan, Mehdi'yi tuzağa düşürür. Ayşe Hanım büyük sırrını açıklar. Zeynep, Sude'yi kaybetmemek için Selena'yı oyuna getirir. Fulya'nın Selena için başka planları vardır. Arzu bebeğini kaybetme tehlikesi geçirir. Alp, Meltem'in içindeki iyiliği ortaya çıkartmak konusunda başarısız olur…

KEFARET 27. BÖLÜM İZLE

Kefaret 27. bölüm izlemek için tıklayınız!

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.