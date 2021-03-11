Kedi evlerini hayvanseverlere hediye etti
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Kedi evlerini hayvanseverlere hediye etti

11.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:40
Kedi evlerini hayvanseverlere hediye etti

Kütahya'nın Emet ilçesinde emekli memur Halim Uzun kendi imkanlarıyla aldığı 2 adet kedi kulübesini, bahçesinde sokak hayvanları besleyen hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu'na hediye etti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde emekli memur Halim Uzun kendi imkanlarıyla aldığı 2 adet kedi kulübesini, bahçesinde sokak hayvanları besleyen hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu'na hediye etti.

Elif Yıldız Nasuhoğlu yaptığı açıklamada, "DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu'ndan emekli memur olan Halim Uzun kardeşimiz aldığı 2 adet kedi evini bizlere hediye etti. Bahçemde 10 adet köpek ve yaklaşık 15 adet kedi besliyorum. Hepsi de sokaklardan alındı ve bakımı hayvansever kardeşlerimim bağışları ve benim kendi imkanlarımla yapılıyor. Kedi evlerine ihtiyacımız vardı. Halim Uzun kardeşime teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kedi evlerini hayvanseverlere hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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