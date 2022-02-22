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Keçiören'de doğa temizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Keçiören'de doğa temizliği

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan köylerde dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kağıt ve metal türünden birçok atığı temizledi.

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan köylerde dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kağıt ve metal türünden birçok atığı temizledi.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri tarafından ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde mıntıka temizliği yapıldı. Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kağıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından toplanarak çöp toplama noktasına götürüldü.

Piknikçilerin ve doğaseverlerin çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Köylerimizin ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği mesire alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Dönüşümü zor olan atıkların doğaya bırakılmaması gerekiyor. Daha yaşanabilir bir ortamın oluşturulması açışından Keçiören Belediyesi olarak her bölgede temizlik çalışması yürütüyoruz. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutmalı, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız" dedi. - ANKARA

Keçiören'de doğa temizliği

Keçiören'de doğa temizliği

Keçiören'de doğa temizliği

Keçiören'de doğa temizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Keçiören Belediyesi, Kösrelik, Çalseki, Metal, Yerel, Haberler

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