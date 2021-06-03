Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YKS ve LGS öğrencileriyle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YKS ve LGS öğrencileriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Haberler | Yerel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YKS ve LGS öğrencileriyle buluştu Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Liseye Geçiş Sınavı öğrencilerine yönelik ücretsiz kurs verilen Tepebaşı Kurs Merkezi öğrencilerine motivasyon amaçlı düzenlenen programa katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YKS ve LGS öğrencileriyle buluştu

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Liseye Geçiş Sınavı öğrencilerine yönelik ücretsiz kurs verilen Tepebaşı Kurs Merkezi öğrencilerine motivasyon amaçlı düzenlenen programa katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok programda yaptığı konuşmasında, "Kalıcı başarı tırnaklarınızla kazıdığınız, çalıştığınız başarıdır. Sizlerin kendinize, ailenize ve milletinize bir borcunuz var. Dolayısıyla inanırsanız güvenirseniz çalışırsanız başarılı olursunuz. Her biriniz birer Türk Bayrağısınız. Milletimizin umudu geleceği sizlersiniz. Zafer inananlarındır" dedi.

Altınok, 6 Haziran 2021'de yapılacak olan LGS ve 26-27 Haziran'da yapılacak olan YKS öncesi gençlere başarılar dileyerek onlarla birlikte pasta kesti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YKS ve LGS öğrencileriyle buluştu
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YKS ve LGS öğrencileriyle buluştu
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YKS ve LGS öğrencileriyle buluştu
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YKS ve LGS öğrencileriyle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fatma Şahin Nikos Dendias Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Gervinho Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YKS ve LGS öğrencileriyle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 19:35:14. #1.14#

title