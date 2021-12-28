Husumetlisini işyerini basarak soğukkanlılıkla başından vurdu! Dehşet anları anbean kamerada

ADANA (İHA) - Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'nde kebapçıda çalışan Erdal Çelik, daha önceden husumetli olduğu E.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan silahlı saldırı olayında, E.Y. ateş açarak kebapçının içerisine girdi. Erdal Çelik kaçtığı esnada dengesini yitirip yere düştü. Bu sırada soğukkanlılıkla Erdal Çelik'in yanına gelen E.Y. tabancayla defalarca ateş açarak Erdal Çelik'i başından vurdu.

SALDIRGAN SİLAHIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

İşyerinde çalışan diğer işçiler, şüpheli E.Y.'yi yakalayarak kaçmasına engel oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler E.Y.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri yaralı Erdal Çelik'i özel bir hastaneye kaldırdı. Erdal Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.