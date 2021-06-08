Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı 1. olağan toplantısı yapıldı
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Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı 1. olağan toplantısı yapıldı

Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı 1. olağan toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı 1. olağan toplantısı Keban Kaymakamı Hasan Akbulut başkanlığında yapıldı.

Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı 1. olağan toplantısı Keban Kaymakamı Hasan Akbulut başkanlığında yapıldı.

Keban Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, İl Genel Meclis üyeleri Muzaffer Bulut ve Veysel Fırat, Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanı Samet Bayir ve köy muhtarları katıldı.

Birliğin 2020 yılı gelir ve giderlerinin okunarak, oylanmasının ardından üye seçimi yapıldı.

Birlik katip üyeliklerine Güneytepe Köyü Muhtarı Sinan Doğan ve Aslankaşı Köyü Muhtarı Hüseyin Albayrak, Meclis üyeliğine de Sağdıçlar Köyü Muhtarı Halis Torgut ve Üçpınar Köyü Muhtarı Ahmet Çelik seçildi.

Kaymakam Akbulut, "Köylerin sorunlarının çözülmesi ve daha fazla hizmet götürmek için çalışacağız. Yeni seçilen üyeleri tebrik ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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