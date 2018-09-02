Keban Kaymakamı Öztük'ün Ziyaretleri

Keban Kaymakam İlyas Öztürk, ilçeye bağlı Üçpınar köyündeki yaşlıları ziyaret etti.

Yaşlı ve hasta vatandaşlarla sohbet eden Öztürk, ihtiyaçları bulunan hasta ve yaşlıların sorunlarının çözümü için çaba sarf edeceğini söyledi.

Öztürk, tüm köylere yapacağı ziyaretlerde yaşlı vatandaşları ziyaret edeceğini belirtti.

Ziyarette Öztürk'e Keban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan ve Üçpınar Köyü Muhtarı Halil Yılmaz'da eşlik etti.