Keban Kaymakamı Akbulut, Güneytepe köyünü ziyaret etti - Haberler
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Keban Kaymakamı Akbulut, Güneytepe köyünü ziyaret etti

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban Kaymakamı Akbulut, Güneytepe köyünü ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, ilçeye bağlı Güneytepe köyünü ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, ilçeye bağlı Güneytepe köyünü ziyaret etti.

Ziyaretinde köy muhtarı Sinan Doğan ve vatandaşlarla görüşen Akbulut, talep ve önerileri dinledi.

Köyde incelemelerde bulunan Akbulut'a, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır da eşlik etti.

Keban Kaymakamı Akbulut, Güneytepe köyünü ziyaret etti

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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