Keban Kaymakamı Akbulut, Dürümlü köyünü ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Dürümlü köyünü ziyaret etti.

Dürümlü köyünü ziyaretinde Muhtar Yılmaz Taşer ve vatandaşlarla görüşen Kaymakam Akbulut, talep ve önerileri dinledi.

Köyde incelemelerde bulunan Akbulut'un ziyaretine Keban Cumhuriyet Savcısı Semih Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Aylin Kökçin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, SYDV Müdürü Hamza Doğan ve İl Meclis Üyesi Muzaffer Bulut da eşlik etti.