Keban Kaymakamı Akbulut, Dürümlü köyünü ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keban Kaymakamı Akbulut, Dürümlü köyünü ziyaret etti

Keban Kaymakamı Akbulut, Dürümlü köyünü ziyaret etti
AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Dürümlü köyünü ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Dürümlü köyünü ziyaret etti.

Dürümlü köyünü ziyaretinde Muhtar Yılmaz Taşer ve vatandaşlarla görüşen Kaymakam Akbulut, talep ve önerileri dinledi.

Köyde incelemelerde bulunan Akbulut'un ziyaretine Keban Cumhuriyet Savcısı Semih Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Aylin Kökçin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, SYDV Müdürü Hamza Doğan ve İl Meclis Üyesi Muzaffer Bulut da eşlik etti.

Keban Kaymakamı Akbulut, Dürümlü köyünü ziyaret etti

Keban Kaymakamı Akbulut, Dürümlü köyünü ziyaret etti

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title