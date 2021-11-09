Keban'da müzik sınıfı açıldı

Keban Kaymakamlığının katkısıyla Çok Programlı Anadolu Lisesinde müzik sınıfı açıldı.

Kaymakam Hasan Akbulut ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın katılımıyla düzenlenen törende, müzik sınıfının açılışı yapıldı.

Açılışta Kaymakam Akbulut, bağlama çaldı, müzik öğretmeni Esra Nur Erhan ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Akbulut, müzik sınıfının hayırlı olmasını dileyerek, "Her öğrencinin en azından bir enstrüman çalabilmesini sağlamak istiyoruz. Müzikle uğraşan çocuklardan kimseye zarar gelmez. Onu sağlamaya çalışacağız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül da okulları sosyal kültürel faaliyetlerin yapıldığı, resim, sanat, edebiyat, müzik alanında bir takım becerilerin de kazandığı yapılar olarak düşündüklerini belirterek, katkı ve desteklerinden dolayı Kaymakam Akbulut'a teşekkür etti.