Keban'da 2. Sultan Sinemilli Etkinliği

Keban ilçesinde Sultan Sinemilli Derneği tarafından 2. Sultan Sinemilli etkinliği düzenlendi.

Akgömlek köyünde Sultan Sinemilli Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Sultan Sinemilli Türbesi ziyaret edildi.

Keban Kaymakamı İlyas Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlikler birliğimizi, beraberliğimizi artıran, birbirimize hoşgörümüzü kazandıran, muhabbetimizi artıran etkinlikler. Umut ediyorum ki bu program yüz yıllar boyunca devam edecektir." dedi.

Dernek Başkanı Hüseyin Aldoğan da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra kesilen kurbanlar kazanlarda bulgurla pişirilerek ziyarete gelen ve etkinliğe katılan tüm misafirlere ikram edildi.