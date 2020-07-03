KBÜ Rektörü Polat'tan Türker İnanoğlu'na ziyaret Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, yapımcı Türker İnanoğlu'nu ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, yapımcı Türker İnanoğlu'nu ziyaret etti.

Safranbolu yerleşkesinde yapımı devam eden KBÜ Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binasının inşasını gerçekleştiren Türker İnanoğlu'na gerçekleştirilen nezaket ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Zehra Tan ve beraberindeki heyet katıldı.

KBÜ Rektörü Polat, kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Fakültenin inşaatının hızla ilerlediğini ifade eden Polat, "Türker İnanoğlu Bey'e, bize gösterdiği ilgiden, yakınlıktan ve teveccühten dolayı çok teşekkür ederim. Türkiye'de önemli bir marka değere sahip olan Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinin inşaatının hızla ilerlemesi, Karabük ve Safranbolu halkını ve bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Safranbolu'nun ruhunu ve dokusunu yansıtacak olan bu projenin hayata geçmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle sizlere tekrar şükranlarımızı sunarım" dedi.

İnanoğlu da ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Yapımını gerçekleştirdiğimiz Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde yetişecek gençlerimiz, ülkemize hayırlı birer evlat olurlar. Memleketim Safranbolu'ya böyle bir hizmeti gerçekleştirdiğim için mutluyum. Ziyaretiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Ziyaret sırasında yapılan toplantıda, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binasının projesi üzerinde fikir ve bilgi paylaşımında bulunuldu.

KBÜ Rektörü Polat'ın, Türker İnanoğlu'na hediye takdimi ile ziyaret sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA