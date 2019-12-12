KBÜ'de "Müfettiş" oyunu sahnelendi

12.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:12

Rus roman ve oyun yazarı Nikolay Vasilyeviç, Gogol'un dünya klasikleri arasında da yer alan Müfettiş adlı tiyatro eseri, Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri ile buluştu.

Arka Sahne grubu oyuncuları tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda üniversiteli tiyatroseverle buluşan oyun, 13 kişilik bir oyuncu ekibi ile 2 perde olarak sahnelendi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Caner Demir'in üstlendiği, bir bürokrasi kesiminin kasabasına müfettiş geleceğinin duyulması ve yanlış kişiyi müfettiş zannetmesi üzerine kurulu tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA