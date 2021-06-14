Kazım Koyuncu'nun yayınlanmamış kayıtları ortaya çıktı
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Kazım Koyuncu'nun yayınlanmamış kayıtları ortaya çıktı

Kazım Koyuncu'nun yayınlanmamış kayıtları ortaya çıktı
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Kazım Koyuncu'nun "Viya" isimli ilk albümünü yayınladığı sıralarda katıldığı bir radyo programı için akustik olarak kaydedilen 3 şarkı yıllar sonra ortaya çıktı ve online platform müzük kanalında yayınlandı.

Kazım Koyuncu'nun "Viya" isimli ilk albümünü yayınladığı sıralarda katıldığı bir radyo programı için akustik olarak kaydedilen 3 şarkı yıllar sonra ortaya çıktı ve online platform kanalında yayınlandı.

Kazım Koyuncu ve ekibinin radyo stüdyosunda canlı olarak seslendirdiği şarkılar Koçari, Cilveloy ve Gelevera Deresi'nde Kazım Koyuncu'ya tulumda Mahmut Turan ve kemençede Selim Bölükbaşı eşlik ediyorlar.

Özgür Ögöz'ün hazırlayıp sunduğu programdaki söyleşide Kazım Koyuncu; solo kariyeri öncesindeki grubu Zuğaşi Berepe'nin misyonunu, grubun neden dağıldığını ve solo albüm sürecini anlatıyor; Karadeniz müziğinin popülerleşmesiyle ilgili düşüncelerini aktarıyor

Kaynak: Bültenler

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Kazım Koyuncu'nun yayınlanmamış kayıtları ortaya çıktı - Haberler Magazin
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