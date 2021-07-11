Kazdağları'nda derelere yavru kırmızı benekli alabalıklar bırakıldı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağları'ndaki derelere, 8 bin adet yavru kırmızı benekli alabalık salındı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağları'ndaki derelere, 8 bin adet yavru kırmızı benekli alabalık salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü tarafından, 'Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Kazdağları'ndaki derelere kırmızı benekli yavru alabalıklar salındı. Kazdağları'ndaki derelerden daha önce toplanan doğal anaçlardan üretilen yavru balıklar, Bayramiç ilçesi sınırlarındaki derelere bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal