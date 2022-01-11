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Kazayla av arkadaşını öldürdü

Kazayla av arkadaşını öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'nın Arguvan ilçesinde birlikte ava çıktığı arkadaşı tarafından kazayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arguvan ilçesinde birlikte ava çıktığı arkadaşı tarafından kazayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Koçak Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Gedik (50) ile arkadaşı H.H.T. (43) bölgede bulunan bir sazlık alana avlanmaya gitti. Bölgede av yaptıkları esnada H.H.T.'nin tüfeğinde çıkan kurşun Cengiz Gedik'in başına isabetti. Kanlar içerisinde yere yığılan Cengiz Gedik olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası H.H.T. olayda kullanılan tüfekle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ilk ifadesinde olayın kazara gerçekleştiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Cengiz Gedik'in cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ramazan Taştaş/İHA)

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