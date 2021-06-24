Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk . bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 1. fragmanı yayınlandı mı?
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Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk . bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 1. fragmanı yayınlandı mı?

Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk . bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 1. fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranları sevilen dizisi Kazara Aşk bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kazara Aşk dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman, Kazara Aşk 102. bölüm bugün var mı, Kazara Aşk son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kazara Aşk bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kazara Aşk dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman, Kazara Aşk 1. bölüm bugün var mı, Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KAZARA AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

'Kazara Aşk' sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir… Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenecektir…

24 Haziran Perşembe Saat 20:00'de Star'da Başlıyor!

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

KAZARA AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk . bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 1. fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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