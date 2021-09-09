Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 10. bölüm saat kaçta? Kazara Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şimal, tüm gerçekleri ailelere açıklamak isterken kendini hamilelik yalanının içinde bulmuştur. Hemen gerçeği söylemek istese de ailelerin bu haberi büyük bir mutlulukla karşılaması elini kolunu bağlar. O, ailesini ve Tahsin beyleri çok üzmeden bu hamilelik yalanını nasıl sona erdireceğini düşünürken, Civan ise söylediği bu yalanın doğurduğu başka dertlerle uğraşmak zorunda kalır. Çünkü Nazlı'nın babası Haldun şirkete yaptığı ani ziyaret sonrası duyduklarından dolayı Nazlı'yı hamile zannediyordur. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Civan, Haldun gerçekleri anlamasın diye uğraşırken, bir yandan da Şimal'in hamile olduğunu zanneden Nazlı'yı sakinleştirmeye çalışır. Üstelik Şimal'in de yalanı ortaya çıkarmayacağından emin olması gerekiyordur. Bütün bunlarla uğraşmasına rağmen yine de keyfi yerindedir çünkü artık şirket ile arasında hiçbir engel kalmamış ve Tahsin şirketi ona vereceğini açıklamıştır. Ancak Neval'in Şimal'i kontrol için doktora götürmek istemesiyle bütün oyunu tehlikeye girer.

Civan, Şimal'in aslında hamile olmadığı anlaşılmasın diye canla başla uğraşırken, daha büyük bir tehlike ile burun buruna gelir; Şimal, Nazlı ile ilgili bütün gerçekleri öğrenmek üzeredir… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.