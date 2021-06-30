Kazara Aşk oyuncuları! Kazara Aşk 2. bölüm fragmanı izle! Star TV Kazara Aşk 1. bölüm full izle!

Star TV ekranlarının sevilen yeni dizisi Kazara Aşk ilk bölümü ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Kazara Aşk oyuncuları! Kazara Aşk 2. bölüm fragmanı izle! Star TV Kazara Aşk 1. bölüm full izle! Kazara Aşk hangi gün?

'Kazara Aşk' sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 24 Haziran Perşembe ilk bölümü ile saat 20.00'de Star TV ekranlarında seyirci ile buluştu. Kazara Aşk oyuncuları! Kazara Aşk 2. bölüm fragmanı izle! Star TV Kazara Aşk 1. bölüm full izle!

KAZARA AŞK OYUNCULARI

Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor. Kazara Aşk'ın oyuncu kadrosunun devamı ise şöyledir;

Uğur Çavuşoğlu,

Servet Pandur,

Selin Işık,

Sadi Celil Cengiz,

Aycan Koptur,

Burak Tamdoğan,

Deniz Altan,

Burakhan Yılmaz,

Ali Haydar Çataltepe,

Öykü Candanadam,

Çağdaş Tekin,

Nermin Aslan,

Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

KAZARA AŞK 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE