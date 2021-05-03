Kazara Aşk - İlk Tanıtım

Başarılı ve genç oyunculardan Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in başrolde oynayacağı dizide, bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü, mizahi bir dille ekranlara yansıtılacak.