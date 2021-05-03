Kazara Aşk - İlk Tanıtım
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Kazara Aşk - İlk Tanıtım

DailyMotion.com - Haberler | TV

Başarılı ve genç oyunculardan Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in başrolde oynayacağı dizide, bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü, mizahi bir dille ekranlara yansıtılacak.

Başarılı ve genç oyunculardan Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in başrolde oynayacağı dizide, bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü, mizahi bir dille ekranlara yansıtılacak. İzleyicilerin ilgi odağı olacak muhteşem bir aile komedisi 'Kazara Aşk'ın çekimleri ise bugün başladı. 'Kazara Aşk', herkesi ekran başına kilitleyecek…

'Kazara Aşk' sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında Star'da…

#KazaraAşk?

Kazara Aşk - İlk Tanıtım

Kaynak: DailyMotion.com

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