Kazara Aşk bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kazara Aşk bugün niye başlamadı? Dizi gün mü değiştirdi?
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Kazara Aşk bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kazara Aşk bugün niye başlamadı? Dizi gün mü değiştirdi?

Kazara Aşk bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kazara Aşk bugün niye başlamadı? Dizi gün mü değiştirdi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kazara Aşk bugün ekranlara gelmedi, Star TV yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Kazara Aşk bitti mi, final mi yaptı merak etti. Peki, Kazara Aşk bugün yok mu? Kazara Aşk neden başlamadı? Kazara Aşk yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Kazara Aşk günü mü değişti, neden yok? Kazara Aşk final mi oldu? İşte bilgiler...

Kazara Aşk bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kazara Aşk bugün niye başlamadı? Dizi gün mü değiştirdi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KAZARA AŞK NE ZAMAN?

Ekranların sevilen dizisi Kazara Aşk normalde her hafta Perşembe günleri yayınlanmaktadır. Fakat bugün Avrupa maçı olduğundan ekranlara gelmeyecek.

KAZARA AŞK BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi kaldığı yerden devam ediyor. Sadece bu haftalık maç dolayısıyla ara verdi. Bugün Star TV yayın akışında saat 20:00 'da Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması olacaktır. Bundan dolayı dizinin yeni bölümü sadece bugünlük yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümleri haftaya devam edecek. Dizi final yapmadı devam ediyor... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kazara Aşk, Twitter resmi hesaptan yapılan açıklama şöyle:

"Sevgili Kazara Aşk takipçileri,
Bu Perşembe yapılacak Randers - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşması nedeniyle yeni bölümümüz 26 Ağustos Perşembe sizlerle
Haftaya görüşmek dileğiyle..."
Kazara Aşk bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kazara Aşk bugün niye başlamadı? Dizi gün mü değiştirdi?
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Kazara Aşk bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kazara Aşk bugün niye başlamadı? Dizi gün mü değiştirdi? - Haberler
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