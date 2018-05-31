Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları
Survivor yarışmasında olduğu için başrol oynadığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin galasına katılamayan Hilmi Cem, ödül oyunu kazanarak İstanbul'da filmini izledi. Filmi ilk üç günde 30 bin kişinin izlediğini öğrenen Hilmi Cem, duygusal anlar yaşadı.
Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı, 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman'ın geçtiğimiz hafta galası yapıldı. Ancak filmin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, Survivor`da olduğu için katılamadı.
ÖDÜL KAZANARAK GELDİ
Geçen hafta vizyona giren "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" filminin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, "Survivor" yarışmasından İstanbul ödülünü kazanıp 1 günlüğüne İstanbul'a geldi. İntepe, 1,5 günlük ödülünü Vecihi Hürkuş'u canlandırdığı filmin özel gösterimine katılarak değerlendirdi.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI
Seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşan genç oyuncu, kendisi için hazırlanan doğum günü sürpriziyle de duygu dolu anlar yaşadı. Gösterime İntepe'nin rol arkadaşı Gizem Karaca ile ailesi de katıldı. Geçen hafta vizyona giren film ilk üç günde 30 bin kişi tarafından izlenmişti.
"RÜYA GİBİ BİR GÜN GEÇİRDİM"
Filminin gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hilmi Cem İntepe, "Rüya gibi bir gün geçirdim, heyecanımı paylaşan tüm sevenlerime teşekkür ederim" dedi.
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Bizde senden nefret edioruz andsmero sen kimsin kiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ueteneksızsınıze cıkmıstı ılk sonra survavur sonra unlu oldu cıktı işteCevap Yaz Yayından Kaldır
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BİR İSTANBULLU OLARAK FENERBAHÇE VE VAN SPORDAN NEFRET EDİYORUMCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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şimdi neden gönüllülerin ödülü kazandığını anladınız mı? peki bu ödüle sponsor olan kim?. . bir araştırın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TAMAM TAMAM TAMAMCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır