KAZANCI YOKUŞU'NDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI 1 Mayıs 1977'de Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenler, 78'liler Girişimi, Devrimci Parti, Halkların Demokratik Partisi, Karşı Sanat Çalışmaları, Yeşil ve Sol Parti tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak anıldı.

1 Mayıs 1977'de Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenler, 78'liler Girişimi, Devrimci Parti, Halkların Demokratik Partisi, Karşı Sanat Çalışmaları, Yeşil ve Sol Parti tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak anıldı. Polis ekiplerinin anma noktasında güvenlik önlemi aldı .Yapılan basın açıklamasının ardından katılımcılar Kazancı Yokuşundaki anıta karanfil bıraktı.

Kaynak: DHA