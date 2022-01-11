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Son Dakika | KAZAKİSTAN'DAKİ THY PERSONELLERİNİ GETİRECEK UÇAK İSTANBUL'DAN HAVALANDI

Son Dakika | KAZAKİSTAN'DAKİ THY PERSONELLERİNİ GETİRECEK UÇAK İSTANBUL'DAN HAVALANDI
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KAZAKİSTAN'da meydana gelen olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı şehrinde kalan THY'de görevli personellerin tahliyesini gerçekleştirecek uçak saat 01.30'da İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

İSTANBUL (DHA) - KAZAKİSTAN'da meydana gelen olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı şehrinde kalan THY'de görevli personellerin tahliyesini gerçekleştirecek uçak saat 01.30'da İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, Türkiye saatiyle 06.00 sıralarında Almatı'da olacak. Almatı Havalimanı'nda gerçekleştirilecek tahliyenin ardından TC-JJI kuyruk tescilli uçağın öğlenden sonra İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

- İstanbul

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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Son Dakika Haberleri

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